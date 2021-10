E lanciano due novità: i fagioli della Carrà e la Zingara Cloris anni '90. Avanguardia pura (Di venerdì 1 ottobre 2021) Uniscono le forze Paola Perego e Simona Ventura, l’inedito duo al comando del nuovo programma Citofonare Rai2, in onda da domenica 3 ottobre live alle ore 11.15 su Rai 2. Per la prima volta insieme, le coinquiline aprono la loro casa ad ospiti, attori, cantanti e imitatori. Prontissime ad intrattenere le famiglie italiane con consigli utili, idee per il weekend e giochi a premi e telefonici. Uno su tutti? Il ritorno di un evergreen: il barattolo di fagioli, consacrato dall’iconica Carrà, in Pronto Raffaella? Paola Perego, 30 anni da signora della tv guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 1 ottobre 2021) Uniscono le forze Paola Perego e Simona Ventura, l’inedito duo al comando del nuovo programma Citofonare Rai2, in onda da domenica 3 ottobre live alle ore 11.15 su Rai 2. Per la prima volta insieme, le coinquiline aprono la loro casa ad ospiti, attori, cantanti e imitatori. Prontissime ad intrattenere le famiglie italiane con consigli utili, idee per il weekend e giochi a premi e telefonici. Uno su tutti? Il ritorno di un evergreen: il barattolo di, consacrato dall’iconica, in Pronto Raffaella? Paola Perego, 30da signoratv guarda le foto ...

