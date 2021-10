Covid, in diminuzione incidenza settimanale a livello nazionale (Di venerdì 1 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – E' in diminuzione l'incidenza settimanale a livello nazionale: 37 per 100.000 abitanti (24/09/2021 – 30/09/2021) vs 48 per 100.000 abitanti (13/09/2021-19/09/2021), dati flusso ISS. L'incidenza si trova al di sotto della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. Questi i dati principali emersi dalla cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel periodo 8 – 21 settembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 (range 0,81 – 0,85), al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente. Diminuisce leggermente l'indice di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – E' inl': 37 per 100.000 abitanti (24/09/2021 – 30/09/2021) vs 48 per 100.000 abitanti (13/09/2021-19/09/2021), dati flusso ISS. L'si trova al di sotto della sogliadi 50 casi ogni 100.000 abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. Questi i dati principali emersi dalla cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel periodo 8 – 21 settembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 (range 0,81 – 0,85), al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente. Diminuisce leggermente l'indice di ...

