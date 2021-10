Bufera Maria de Filippi | scoperti i rapporti intimi col ballerino di Amici Fan furiosi | “Vergogna” Cos’è successo

Leggi su cityroma

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tommaso Stanzani è stato censurato da Instagram per un video tacciato di contenere atti osceni. Lo abbiamo conosciuto nella scorsa edizione di. Il ragazzo proveniva dal pattinaggio e non aveva una grande preparazione per quel che riguarda il ballo, ma ha incantato tutti con la sua bravura e la sua presenza scenica. Il lavoro non gli è mancato dopo l’uscita dal talent show diDema ancora oggi il ragazzo vede alcune delle sue colleghe di percorso. In particolare, Martina Miliddi, ballerina di latino-americano che tanto ha fatto chiacchierare per il suo presunto flirt con Stefano De Martino. Il percorso della giovane adè stato molto difficile. Presa di mira dalla maestra Alessandra Celentano, ha dovuto combattere per tutto il tempo contro critiche e giudizi. Nonostante la sua tecnica non fosse ...