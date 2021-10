Bolla immobiliare e affitti alle stelle | le soluzioni | dalla lotta per la casa a Berlino al Bosco verticale in social housing di Eindhoven E a Vienna 6 case su 10 hanno canoni controllati

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Adviene presentato l’1 ottobre il primo “” in ediliziae. Aha vinto il referendum per l’esproprio dellevuote ai grandi proprietari immobiliari. A, dopo 50 anni di giunteiste edemocratiche, lo stockè così diviso: 22% in mano pubblica, 20% cooperative consenza limite temporale e un 20% di affitto privato soggetto a forme di “rent control”. Il paradosso è che nella capitale austriaca non serve: perché il grande interventismo pubblico fa sì che inon aumentino. Gli, la povertà abitativa e la ...

Advertising

krishnadeltoso : RT @ImSophiaPLMS: @krishnadeltoso @MadeinItalyfor @techeconomy2030 @GiorgioMerletti @GasbarroCecilia @ArcaIncubatore @complexityedu @IRESFV… - ImSophiaPLMS : @krishnadeltoso @MadeinItalyfor @techeconomy2030 @GiorgioMerletti @GasbarroCecilia @ArcaIncubatore @complexityedu… - radio3mondo : La crisi di #Evergrande con @filipposantelli in diretta: 300 miliardi di dollari di debito, ovvero il 2% del PIL ci… - TommyBrain : CINA: ESPLODE LA BOLLA IMMOBILIARE?' - IacobellisT : CINA: ESPLODE LA BOLLA IMMOBILIARE?' -

Ultime Notizie dalla rete : Bolla immobiliare

Il Fatto Quotidiano

Crediamo che ci sarà una deflazione ben gestita delladel debito e che è improbabile che l'... seguite dai fornitori della catena di approvvigionamentoesposti ai debiti di Evergrande.Tuttavia l'cinese è in unae si teme che questa azione possa causare un brusco calo del valore degli immobili in generale, causando ulteriori bancarotte in altre aree economiche del ...L’economia internazionale e più significativamente la finanza registra problemi considerevoli quando le speculazioni provocano le cosiddette bolle finanziarie. È utile ricordare che tra il 1634 e il 1 ...Il periodo d’oro del calcio cinese è durato lo spazio di un mattino. Ricordiamo tutti gli anni in cui calciatori ed allenatori di fama si imbarcavano per la Cina attratti non dalla qualità del calcio ...