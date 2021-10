Assegno unico per i figli, slittano le domande al 31 ottobre per non perdere gli arretrati (Di venerdì 1 ottobre 2021) L'Assegno unico per i figli che è appannaggio di famiglie con figli fino a 18 anni, i cui genitori non rientrano nel perimetro di applicazione degli assegni al nucleo familiare, cambia scadenza. A dire il vero non esiste scadenza alle domande che possono essere presentate sempre fino al 31 dicembre 2021. La scadenza si riferisce alla possibilità che vengano erogati anche gli arretrati a partire dalla data di entrata in vigore della misura. Cambia quindi il termine ultimo concesso per non perdere il diritto a ricevere tutto quello che spetta a partire dal primo luglio scorso. La nuova scadenza delle domande La scadenza delle domande per l'Assegno universale sui figli fino a 18 anni era stata prevista ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 1 ottobre 2021) L'per iche è appannaggio di famiglie confino a 18 anni, i cui genitori non rientrano nel perimetro di applicazione degli assegni al nucleo familiare, cambia scadenza. A dire il vero non esiste scadenza alleche possono essere presentate sempre fino al 31 dicembre 2021. La scadenza si riferisce alla possibilità che vengano erogati anche glia partire dalla data di entrata in vigore della misura. Cambia quindi il termine ultimo concesso per nonil diritto a ricevere tutto quello che spetta a partire dal primo luglio scorso. La nuova scadenza delleLa scadenza delleper l'universale suifino a 18 anni era stata prevista ...

