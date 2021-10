Architetto ucciso dai ladri in casa, fermati tre uomini a Torino - Il fratello della vittima: "Ora marciscano in galera" (Di venerdì 1 ottobre 2021) commenta I carabinieri di Torino hanno fermato tre uomini di origine albanese per l'omicidio di Roberto Mottura , l'Architetto 50enne ucciso a giugno nella sua abitazione di Piossasco . Le prove ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 ottobre 2021) commenta I carabinieri dihanno fermato tredi origine albanese per l'omicidio di Roberto Mottura , l'50ennea giugno nella sua abitazione di Piossasco . Le prove ...

