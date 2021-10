Amici, “È carina ma non sa di niente”: duro colpo per lei (Di venerdì 1 ottobre 2021) duro colpo per un’allieva di Amici dove sono iniziate le sfide con gli esterni: le parole di un’insegnante mettono in crisi la cantante. Clima teso ad Amici 21: la classe di quest’edizione è ormai al completo e la gara tra i ragazzi per conservare il tanto agognato banco si farà via via sempre più agguerrita. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 1 ottobre 2021)per un’allieva didove sono iniziate le sfide con gli esterni: le parole di un’insegnante mettono in crisi la cantante. Clima teso ad21: la classe di quest’edizione è ormai al completo e la gara tra i ragazzi per conservare il tanto agognato banco si farà via via sempre più agguerrita. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

mauriziogleria : Senti questa E' carina. èèè ... Due amici . ... - Alla domanda : SCUSA è ; questa casa è benedetta da Gesù… - Circe_shop : @Bettafly E una Claymore .... cioè bio sono già contenta poi la storia é carina mi godo il GDR ...invece di godersi… - __sogolden__ : never have i ever?? (2020-) voto: 8+ dopo un anno traumatico, una ragazza indo-americana ambisce a migliorare il s… - __sogolden__ : riverdale?? (2017-) voto:4 4 amici dovranno fare i conti con i misteri della cittadina di riverdale. la prima sta… - __sogolden__ : i am not okay with this ?? (2020) voto: 7 alle prese coi suoi superpoteri syd affronta la vita tra scuola, amici e… -