Albano Carrisi choc distrugge Milly Carlucci "Un complotto, una setta. Cosa succede nel suo programma". Fan increduli (Di venerdì 1 ottobre 2021) Albano ha parlato davanti ai telespettatori Rai di un programma particolare, che ha definito essere come una setta segreta. Tutto è accaduto quando il cantante di Cellino San Marco è stato ospite di Antonella Clerici a E' sempre mezzogiorno. A dimostrare che con la presentatrice i rapporti sono ancora dei migliori. Si era molto parlato, infatti, di un diverbio tra i due. Carrisi insieme a sua figlia Jasmine non sono stati riconfermati come coach di The Voice Senior, show della prima serata del sabato diretto proprio dalla bella e sorridente bionda. Al loro posto, quest'anno, ci sarà Orietta Berti, reduce dal successo di Mille. Albano non ha mai nascosto la sua delusione. Più di una volta ha affermato di non sapere il motivo che ha portato la produzione a escluderlo da The Voice Senior.

