Zan: "Lega? Se vuoi stare nel partito devi camuffarti da etero. Caso Morisi? Doppia morale" (Di giovedì 30 settembre 2021) “Chi vuole bloccare la legge contro l’omotransfobia adesso perde credibilità”. Sono le parole pronunciate dall’onorevole Alessandro Zan, relatore del ddl contro l’omotransfobia, in un’intervista rilasciata Repubblica. Nel colloquio col quotidiano, Zan commenta anche il Caso Luca Morisi, dicendo cosa lo abbia colpito della vicenda: “La Doppia morale. L’ipocrisia. La paura di essere sé stessi. Il sovranismo reazionario e il patriarcato sono macchine di infelicità. Ma qui ciò che conta è il dato politico. Contro il mio ddl è stata fatta una campagna ideologica. I leghisti hanno presentato 700 emendamenti per bloccare la legge che punisce i crimini d’odio: l’ostruzionismo ora perde di credibilità”. Al giornalista che sottolinea “ma Salvini non ha mai fatto campagna contro i gay”, Zan replica: “Dice: “In camera da letto ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) “Chi vuole bloccare la legge contro l’omotransfobia adesso perde credibilità”. Sono le parole pronunciate dall’onorevole Alessandro Zan, relatore del ddl contro l’omotransfobia, in un’intervista rilasciata Repubblica. Nel colloquio col quotidiano, Zan commenta anche ilLuca, dicendo cosa lo abbia colpito della vicenda: “La. L’ipocrisia. La paura di essere sé stessi. Il sovranismo reazionario e il patriarcato sono macchine di infelicità. Ma qui ciò che conta è il dato politico. Contro il mio ddl è stata fatta una campagna ideologica. I leghisti hanno presentato 700 emendamenti per bloccare la legge che punisce i crimini d’odio: l’ostruzionismo ora perde di credibilità”. Al giornalista che sottolinea “ma Salvini non ha mai fatto campagna contro i gay”, Zan replica: “Dice: “In camera da letto ...

HuffPostItalia : Zan: 'Lega? Se vuoi stare nel partito devi camuffarti da etero. Caso Morisi? Doppia morale' - matteosalvinimi : In un governo senza Lega questi approvano in un minuto Ius Soli, Ddl Zan e figuriamoci cosa succederebbe con gli sb… - matteosalvinimi : VITTORIA della Lega. Per milioni di famiglie, per milioni di commercianti e imprenditori, nessun aumento di luce e… - marco_bragazzi : RT @HuffPostItalia: Zan: 'Lega? Se vuoi stare nel partito devi camuffarti da etero. Caso Morisi? Doppia morale' - snoopyleft : RT @HuffPostItalia: Zan: 'Lega? Se vuoi stare nel partito devi camuffarti da etero. Caso Morisi? Doppia morale' -