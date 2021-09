“Un blog per ricominciare”: si è concluso il percorso degli alunni del “Fermi” (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMontesarchio (Bn) – Si è concluso il percorso “Il blog dei lettori”, attivato nell’ambito del progetto “Scuola estate”, rivolto alle studentesse e agli studenti dell’IIS “Enrico Fermi” per riprendere l’attività didattica in maniera creativa e laboratoriale, dopo due anni di Didattica Digitale Integrata. Le attività si sono svolte nel mese di settembre, per un totale di 7 incontri, e hanno visto ragazze e ragazzi, di diversi indirizzi di studi e differenti anni, cimentarsi nella costruzione di un blog e nella redazione di diversi post da pubblicare sullo stesso, partendo dalla lettura del romanzo cult di Enrico Brizzi “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”. Il confronto tra la realtà giovanile degli anni ’90 e quella contemporanea è stata estremamente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMontesarchio (Bn) – Si èil“Ildei lettori”, attivato nell’ambito del progetto “Scuola estate”, rivolto alle studentesse e agli studenti dell’IIS “Enrico” per riprendere l’attività didattica in maniera creativa e laboratoriale, dopo due anni di Didattica Digitale Integrata. Le attività si sono svolte nel mese di settembre, per un totale di 7 incontri, e hanno visto ragazze e ragazzi, di diversi indirizzi di studi e differenti anni, cimentarsi nella costruzione di une nella redazione di diversi post da pubblicare sullo stesso, partendo dalla lettura del romanzo cult di Enrico Brizzi “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”. Il confronto tra la realtà giovanileanni ’90 e quella contemporanea è stata estremamente ...

