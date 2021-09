Trivelle, il piano di Cingolani è fuori tempo massimo. No Triv: “Da ottobre le compagnie Oil&Gas possono riprendere a perforare” (Di giovedì 30 settembre 2021) Il ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso alla Conferenza unificata il piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), che sarà lo strumento di pianificazione generale delle estrazioni di idrocarburi nel nostro Paese. Però c’è un problema: il provvedimento è arrivato fuori tempo massimo. Perché a mezzanotte del 30 settembre scadrà la moratoria (già prorogata) che ha sospeso, per due anni e mezzo, i nuovi permessi per la ricerca e la prospezione in mare e su terraferma. Ed è proprio per questa ragione che quel piano, presentato lo scorso luglio per avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), avrebbe dovuto essere adottato ed approvato con decreto del Mite entro oggi. Per non lasciare un vuoto, una situazione di incertezza. Ora, però, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Il ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso alla Conferenza unificata ilper la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), che sarà lo strumento di pianificazione generale delle estrazioni di idrocarburi nel nostro Paese. Però c’è un problema: il provvedimento è arrivato. Perché a mezzanotte del 30 settembre scadrà la moratoria (già prorogata) che ha sospeso, per due anni e mezzo, i nuovi permessi per la ricerca e la prospezione in mare e su terraferma. Ed è proprio per questa ragione che quel, presentato lo scorso luglio per avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), avrebbe dovuto essere adottato ed approvato con decreto del Mite entro oggi. Per non lasciare un vuoto, una situazione di incertezza. Ora, però, si ...

