The Boys – Amazon annuncia ufficialmente lo spin-off (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono passati tre anni da quando Amazon ha lanciato sulla sua piattaforma di streaming The Boys. La serie tv, tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis, ha subito riscontrato un grande successo; tanto da guadagnarsi una nomination agli Emmy 2021 nella categoria Outstanding Drama Series. Mentre i fan attendono con trepidazione la terza stagione, Amazon annuncia ufficialmente lo spin-off. Le vicende della folle combricola di Butcher non saranno sospese, non temete! Lo sviluppo di questo nuovo progetto avverrà infatti parallelamente alla serie principale. Le dichiarazioni ci arrivano direttamente da Eric Kripke. Il produttore esecutivo e showrunner dell’universo di The Boys ci informa che lo spin-off vedrà come protagonisti degli aspiranti supereroi. I ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono passati tre anni da quandoha lanciato sulla sua piattaforma di streaming The. La serie tv, tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis, ha subito riscontrato un grande successo; tanto da guadagnarsi una nomination agli Emmy 2021 nella categoria Outstanding Drama Series. Mentre i fan attendono con trepidazione la terza stagione,lo-off. Le vicende della folle combricola di Butcher non saranno sospese, non temete! Lo sviluppo di questo nuovo progetto avverrà infatti parallelamente alla serie principale. Le dichiarazioni ci arrivano direttamente da Eric Kripke. Il produttore esecutivo e showrunner dell’universo di Theci informa che lo-off vedrà come protagonisti degli aspiranti supereroi. I ...

Advertising

ConventoLonato : A - Fosfato88 : @_meninamanu Pensei que era a de The Boys - ramongthestars : #vendo item della owlcrate di agosto - Té ispirato a Truly Devious — 6€ - Ex libris — 10€ - Book sleeve ispirata a… - ArrowverseITA : #theboys: Lo spin-off ambientato all'università per Super ordinato ufficialmente ad #amazonprimevideo... - _DrCommodore : The Boys, lo spin off è realtà: arriva l'ordine ufficiale da parte di Amazon - -