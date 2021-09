Storie italiane, Georgette Polizzi: “Mia madre mi picchiava. Suo marito mi ha violentato” (Di giovedì 30 settembre 2021) La presenza di Georgette Polizzi nel salotto di Storie italiane è stata un duro colpo al cuore in questo piovoso giovedì. Oltre al cielo anche le nostre anime si sono adombrate perché sì, quel tragico e terribile racconto è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Della splendida Georgette Polizzi abbiamo parlato nelle ultime settimane, anche per via del piccolo, grande miracolo che sta vivendo: l’ex protagonista di Temptation Island e il marito David Tresse, infatti, sono in dolce attesa di una bimba nonostante le probabilità fossero scarse, a causa di un intervento da lei subito quando era più giovane. Eppure l’intervista a Eleonora Daniele a Storie italiane si è concentrata su un dramma profondo, di quelli che fanno davvero ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 settembre 2021) La presenza dinel salotto diè stata un duro colpo al cuore in questo piovoso giovedì. Oltre al cielo anche le nostre anime si sono adombrate perché sì, quel tragico e terribile racconto è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Della splendidaabbiamo parlato nelle ultime settimane, anche per via del piccolo, grande miracolo che sta vivendo: l’ex protagonista di Temptation Island e ilDavid Tresse, infatti, sono in dolce attesa di una bimba nonostante le probabilità fossero scarse, a causa di un intervento da lei subito quando era più giovane. Eppure l’intervista a Eleonora Daniele asi è concentrata su un dramma profondo, di quelli che fanno davvero ...

