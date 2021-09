Squid Game | lo show sudcoreano che ha reinventato il survival drama

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ho terminato di vederelo scorso weekend. Sinceramente quando mia figlia, appassionata di, mi ha detto “Mamma vediamo” non ero molto convinta. Abbiamo gusti molto diversi. La lentezza della prima puntata mi stava facendo desistere. La crudeltà della seconda puntata mi stava facendo vietare la serie a mia figlia. Poi lei, 12 anni, mi ha fatto riflettere. Perchémerita di essere visto? Per chi non ha mai approcciato come me unquesto è un inizio tosto. Duro, diretto e crudo. Ma reale. Forte in alcune scene, talmente splatter da non dare fastidio perchè sai che è finto. Ma i temi di fondo sono importanti. E chi si ferma a guardare solo sangue e morti perde tre quarti del film. Dal punto di vista ...