Škoda Enyaq iV | il nuovo compagno di Simone Rugiati

(Di giovedì 30 settembre 2021) Fate attenzione, potrebbe capitarvi d’incrociare il nuovissimo Škoda Enyaq iV 80 di colore Grigio Artico. Alla sua guida, sarà facile che troviate lo chef televisivo Simone Rugiati. Una scelta coerente con il suo stile di vita, e di lavoro. Del resto, è da quando andava a fare la spesa con la nonna materna nelle botteghe di Santa Croce sull’Arno che Simone vive i valori del chilometro zero e della sostenibilità. A metterci lo zampino anche le sedute di cucina di tata Gigliola, la sua vicina di casa ai tempi dell’infanzia. Oggi, che la mobilità elettrica sta diventando una soluzione sempre più a portata di tutti, Simone sceglie di approfittare delle zero emissioni grazie a Škoda. Una liaison iniziata lo scorso anno in occasione del Vanity Fair Stories e proseguita quest’anno sul palco digitale dell’edizione 2021 dei Vanity Fair Green.