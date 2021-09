Sequestrati beni al Boss Vincenzo Galati Giordano per 210.000 euro (Di giovedì 30 settembre 2021) Sequestrati beni Vincenzo Galati Giordano, espo­nen­te del­la fa­mi­glia ma­fio­sa dei Ba­ta­ne­si di Tor­to­ri­ci Il 30 settembre 2021, i Carabinieri del ROS, con il supporto in fase esecutiva del Comando Provinciale Carabinieri di Messina, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro beni emesso dal Tribunale di Messina – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della locale Procura Distrettuale Leggi su periodicodaily (Di giovedì 30 settembre 2021), espo­nen­te del­la fa­mi­glia ma­fio­sa dei Ba­ta­ne­si di Tor­to­ri­ci Il 30 settembre 2021, i Carabinieri del ROS, con il supporto in fase esecutiva del Comando Provinciale Carabinieri di Messina, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestroemesso dal Tribunale di Messina – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della locale Procura Distrettuale

