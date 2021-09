Scienza, realizzata la prima cartilagine dalle cellule staminali embrionali (Di giovedì 30 settembre 2021) Utilizzando le cellule staminali embrionali e’ possibile realizzare tessuto cartilagineo umano potenzialmente adatto al trattamento di numerosi disturbi. A dimostrarlo uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Southampton, che hanno elaborato un nuovo metodo che potrebbe portare a sviluppare un percorso terapico contro i danni alla cartilagine. Il tessuto cartilagineo, spiegano i ricercatori, e’ un tessuto connettivo di sostegno specializzato fondamentale per proteggere le ossa, ridurre la frizione durante lo scorrimento sulle superfici articolari e fornire sostegno ai tessuti molli. La cartilagine e’ tuttavia suscettibile a una serie di danni dovuti all’usura quotidiana o a traumi da lesioni sportive o ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 settembre 2021) Utilizzando lee’ possibile realizzare tessutoo umano potenzialmente adatto al trattamento di numerosi disturbi. A dimostrarlo uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Southampton, che hanno elaborato un nuovo metodo che potrebbe portare a sviluppare un percorso terapico contro i danni alla. Il tessutoo, spiegano i ricercatori, e’ un tessuto connettivo di sostegno specializzato fondamentale per proteggere le ossa, ridurre la frizione durante lo scorrimento sulle superfici articolari e fornire sostegno ai tessuti molli. Lae’ tuttavia suscettibile a una serie di danni dovuti all’usura quotidiana o a traumi da lesioni sportive o ...

Scienza, realizzata la prima cartilagine dalle cellule staminali embrionali

