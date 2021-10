Sarri: «La Lega Serie A non conosce le norme che emana, sono preoccupato» (Di giovedì 30 settembre 2021) Maurizio Sarri non ha voluto rispondere a Mourinho ma alla Lega Serie A sì. “La Lega ieri ha fatto un comunicato in cui ha scritto che non conosco il regolamento, ma loro non conoscono i comunicati che emanano. Forse fanno riferimento a una normativa Uefa per le 48 ore, ma noi domenica giochiamo in Serie A”. Sarri ne fa una questione di rispetto e di buon senso. La Lazio dovrà giocare domenica a Bologna alle 12.30. “C’è espressamente un comunicato del 14 luglio 2021, numero 5. Dice che le squadre devono avere due giorni di riposo e giocare al terzo: io conoscerò male il regolamento ma faccio l’allenatore. Loro invece non conoscono le norme che emanano e per questo sono abbastanza ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 settembre 2021) Maurizionon ha voluto rispondere a Mourinho ma allaA sì. “Laieri ha fatto un comunicato in cui ha scritto che non conosco il regolamento, ma loro non conoscono i comunicati cheno. Forse fanno riferimento a una normativa Uefa per le 48 ore, ma noi domenica giochiamo inA”.ne fa una questione di rispetto e di buon senso. La Lazio dovrà giocare domenica a Bologna alle 12.30. “C’è espressamente un comunicato del 14 luglio 2021, numero 5. Dice che le squadre devono avere due giorni di riposo e giocare al terzo: iorò male il regolamento ma faccio l’allenatore. Loro invece non conoscono lecheno e per questoabbastanza ...

