Roma | Mourinho | «Il risultato mi è piaciuto Darboe e Smalling…»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport al termine del match di Europa League contro lo Zorya. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Mi è piaciuto il risultato. Alla fine è quello che conta. Quattro giorni fa abbiamo dominato una squadra, giocato contro una squadra che sembrava una piccola e abbiamo perso. Conta il risultato. Oggi abbiamo vinto. Abbiamo sei punti, ne mancano cinque-sei per qualificarsi. Un passo avanti senza infortuni, abbiamo fatto riposare chi è rimasto in panchina o è rimasto a Roma». Darboe – «Ha giocato molto bene. Ha dato un buon equilibrio alla squadra, buone decisioni ...

