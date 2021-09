Revoluce | i rivoluzionari dell' energia festeggiano 5 anni di vita con una nuova brand identity e una partnership con la US Salernitana 1919

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) (Adnkronos) - La start-upche ha eliminato le bollette cambia look e festeggia il suo 5° anno dicon due importanti collaborazioni Roma, 30 settembre 2021 - Il 21 settembre di cinquefa, nel giorno di San Matteo, patrono di Salerno, nasceva Il fornitore campano ha messo al bando le bollette al grido di “Basta la bolletta sempre!”, in favore di un calcolo matematico per conoscere la spesa energetica: una semplice moltiplicazione del prezzo al kWh tutto incluso per i consumi reali quotidiani. Tanta la strada fatta in questi, che ha portato l'azienda a raggiungere un patrimonio netto diquasi 1 milione di euro, ampliando la propria offerta non più solo con la fornitura elettrica, ma anche con il gas naturale. Per festeggiare il suo primo lustro,ha deciso di concedersi ...