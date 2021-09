Preghiera della sera del 30 Settembre 2021: “Guardaci con benevolenza” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Guardaci con benevolenza”, è la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che ai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 30 settembre 2021) “con”, è lada recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che ai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questapochi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

poliziadistato : La preghiera a #SanMichele Arcangelo recitata durante la Messa nella chiesa di Santa Maria Madre della Famiglia in… - vaticannews_it : #30settembre #PapaFrancesco invia un messaggio all’Apostolato di Preghiera in #Brasile, in occasione del 150esimmo… - stefabauer : RT @Don_Lazzara: #Yemen: Le quattro Missionarie della Carità trucidate nel 2016 hanno recitato una coraggiosa e toccante preghiera poco pri… - mbbelluco : RT @M_RSezione: In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, che si celebra domenica #3ottobre, l’Uffi… - OpusDei_Italia : La tua preghiera? La tua santità? La tua Messa? Ricordati che il Signore ti ha messo in relazione con gli altri (e… -