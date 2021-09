(Di giovedì 30 settembre 2021) Non si è avuto tempo di percorrerla, che la pistain viaè stata già. “Si è reso necessario ridimensionare le corsie su di un tratto della strada”, fanno sapere dal Dipartimento Mobilità e Trasporti del Comune di Roma. Il motivo? “Per rendere più fluido ilin entrambe le direzioni“. Così in questi giorni gli operai sono a lavoro con trapani e attrezzi del mestiere per rimuovere il cordolo. Delimitatore necessario per individuare lodedicatobiciclette e distinguerlo da quello riservato invecemacchine. Ma lo spartiè piuttosto ingombrante e riduce di molto la corsia per le. Leggi anche: Pomezia e Torvaianica per un litorale moderno: pista ...

Advertising

CorriereCitta : Pineta Sacchetti, ciclabile smontata perché intralcia il traffico: 'Più spazio alle auto' #pistaciclabile… - Piovra : Pineta Sacchetti miracolosamente scorrevole: solo quando gioca la @OfficialASRoma ???? - snnflv : RT @RomaTutti: Cercando di salvare il salvabile a tre giorni dal voto: stanno restringendo la ciclabile a Pineta Sacchetti perché le ambula… - IreGarof : RT @RomaTutti: Cercando di salvare il salvabile a tre giorni dal voto: stanno restringendo la ciclabile a Pineta Sacchetti perché le ambula… - Saratrenyc : RT @RomaTutti: Cercando di salvare il salvabile a tre giorni dal voto: stanno restringendo la ciclabile a Pineta Sacchetti perché le ambula… -

Ultime Notizie dalla rete : Pineta Sacchetti

Il Corriere della Città

...all'altezza di Flaminia In entrambe le carreggiate in fila su via Cassia nei due sensi di marcia tra via della Giustiniana e via di Grottarossa rallentamenti anche su via dellatra ...... ha fatto piantumare nell'area giochi dellaun piccolo leccio, al quale è stato dato il nome ... Dotati dell'adeguato kit di pulizia (guanti, cappellino, pettorina e), hanno iniziato la ...Domani venerdì 1 ottobre, ultimo giorno di campagna elettorale, appuntamento in Via della PINETA SACCHETTI 400 per denunciare lo scempio della pista ciclabile, che si sta riverlando pericolissima per ...Oggi, giovedì 30 settembre, alle 17 al Parco della Pace, Paolo Berdini con la candidata Presidente del XII Municipio, Giulia Pezzella, ed il collega dell’XI, Alessio Marini, affronteranno il problema ...