Petrolio alle stelle ed Europa senza gas. La tempesta perfetta spiegata da Saglia (Di giovedì 30 settembre 2021) Se dal corridoio sud arriverà più gas, allora il prezzo avrà una competizione anche nel centro Europa e al contempo l’Italia potrà essere un hub del gas, con “vista” Balcani. Lo dice a Formiche.net l’on. Stefano Saglia, Componente del Collegio di Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) che scompone il dato rappresentato dal greggio a 80 dollari ragionando sulle potenzialità future legate alle reti, alle nuove infrastrutture che necessitano di meno burocrazia per le autorizzazioni e al potenziale italiano nei Balcani ancora non completamente espresso. Il Petrolio a 80 dollari è una sorpresa? La crescita del prezzo del Petrolio non è più determinata, come si immaginava un tempo, dall’Opec o dalle organizzazioni internazionali. Le compagnie agiscono ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 settembre 2021) Se dal corridoio sud arriverà più gas, allora il prezzo avrà una competizione anche nel centroe al contempo l’Italia potrà essere un hub del gas, con “vista” Balcani. Lo dice a Formiche.net l’on. Stefano, Componente del Collegio di Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) che scompone il dato rappresentato dal greggio a 80 dollari ragionando sulle potenzialità future legatereti,nuove infrastrutture che necessitano di meno burocrazia per le autorizzazioni e al potenziale italiano nei Balcani ancora non completamente espresso. Ila 80 dollari è una sorpresa? La crescita del prezzo delnon è più determinata, come si immaginava un tempo, dall’Opec o dorganizzazioni internazionali. Le compagnie agiscono ...

Advertising

RaiTre : Alle grandi compagnie del petrolio e del gas si chiede di abbattere drasticamente le emissioni e di riconvertirsi a… - GiuseppeAlfano6 : RT @classcnbc: IL COSTO DELL'#ENERGIA PER LE IMPRESE Ne parliamo alle 21.00 a Italia 4.0 Ospiti: ?? D. Tabarelli, @NExEnergia ?? P. L. Ghi… - TamaraC_84 : RT @Presa_Diretta: Alle grandi compagnie del petrolio e del gas si chiede di abbattere drasticamente le emissioni e di riconvertirsi all’en… - AtosAndr4 : @AlienoGentile In realtà di petrolio son piene le riserve e i pozzi a ridotta produzione ripartono in poco tempo. O… - infoiteconomia : Il petrolio schizzerà alle stelle. Parola di Goldman Sachs -