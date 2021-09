Pagelle Napoli-Spartak Mosca 2-3 | voti e tabellino Europa League 2021 2022

(Di giovedì 30 settembre 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell’. Allo stadio Diego Armando Maradona partenza razzo per i padroni di casa che dopo undici secondi sbloccano la partita grazie a Elmas che con un tiro al volo gonfia la rete. Il match per i ragazzi di Luciano Spalletti si complica quando Mario Rui viene espulso al Var: gli ospiti nella ripresa la ribaltano grazie alla doppietta di Promes e alla rete di Ignatov. Nel finale Osimhen sigla il gol dell’inutile 2-3. Con questa sconfitta si fa difficile e in salita la strada del: il Legia infatti è a punteggio pieno, ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata del gruppo C dell'Europa League 2021/22:Spartak Mosca Ledei protagonisti del match trae Spartak Mosca, valido per la 2ª giornata del gruppo C dell'Europa League 2021/2022. TOP: Promes, Di Lorenzo FLOP: Mario ...Spartak Mosca, ledi CasaNapoliI top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata del gruppo C dell'Europa League 2021/22: pagelle Napoli Spartak Mosca Le pagelle dei protagonisti del match tra Napoli e Spart ...