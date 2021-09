Pagelle Lazio Lokomotiv Mosca | Felipe Anderson imprendibile | Patric puntuale – VOTI

(Di giovedì 30 settembre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 2ª giornata del gruppo E dell’Europa League 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 2ª giornata del gruppo E dell’Europa League 2021/2022. TOP:FLOP: Guilherme(4-3-3): Strakosha 6,5; Lazzari 6.5 (74? Marusic 6),7, Acerbi 6.5, Hysaj 6; Luis Alberto 6.5 (60? Milinkovic-Savic 6,5), Cataldi 6,5 (60? Lucas Leiva 6), Basic 7; Pedro 7 (74? Moro 6), Immobile 6 (42? Muriqi 5,5),7.5....

Con l'adrenalina che scorre dopo il derby nelle vene della sua, la Lega può pure anticipare la gara a sabato. A Roma il primo successo europeo. Contento. PEDRO 7,5 Il migliore È una trottola, è ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata del gruppo E dell'Europa League 2021/22:Lokomotiv Mosca Ledei protagonisti del match trae Lokomotiv Mosca, valido per la 2ª giornata del gruppo E dell'Europa League 2021/2022. TOP: Felipe Anderson FLOP: ...Leader della linea a quattro, sempre e comunque. Di lui non si può fare a meno. HYSAJ 6,5: Sale tanto, riconquista palloni e permette alla Lazio di tambureggiare nella metà campo avversaria. Buone ...Lazio - Lokomotiv Mosca, le pagelle: Felipe Anderson devastante, Patric sicuro ed autoritario - Noi Biancocelesti ...