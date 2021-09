No Time To Die, quello che dovete sapere prima di vedere il nuovo film di 007 (Di giovedì 30 settembre 2021) Con l’arrivo al cinema oggi, 30 settembre del nuovo film No Time To Die, si conclude ufficialmente il regno di Daniel Craig come il James Bond in carica. Nonostante suoi predecessori come Sean Connery e Roger Moore abbiano interpretato 007 in un numero maggiore di film (sette a testa), Craig è colui che ha mantenuto più a lungo questo personaggio, 15 anni in tutto, complici anche diversi rinvii fra una pellicola e l’altro. Con questa quinta avventura cinematografica, però, termina in modo definitivo la saga inaugurata nel 2006 con Casino Royale. Se gli attori precedenti avevano dato un volto a Bond in film quasi del tutto slegati gli uni dagli altri, Craig ha dato il via a una saga organica, continuata con Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) e soprattutto con Spectre (2015), che ha fornito tutti ... Leggi su wired (Di giovedì 30 settembre 2021) Con l’arrivo al cinema oggi, 30 settembre delNoTo Die, si conclude ufficialmente il regno di Daniel Craig come il James Bond in carica. Nonostante suoi predecessori come Sean Connery e Roger Moore abbiano interpretato 007 in un numero maggiore di(sette a testa), Craig è colui che ha mantenuto più a lungo questo personaggio, 15 anni in tutto, complici anche diversi rinvii fra una pellicola e l’altro. Con questa quinta avventura cinematografica, però, termina in modo definitivo la saga inaugurata nel 2006 con Casino Royale. Se gli attori precedenti avevano dato un volto a Bond inquasi del tutto slegati gli uni dagli altri, Craig ha dato il via a una saga organica, continuata con Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) e soprattutto con Spectre (2015), che ha fornito tutti ...

