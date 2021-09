Nella scuola vige l’obbligo di esclusività, senza autorizzazione non si possono svolgere altre attività. Scheda (Di giovedì 30 settembre 2021) Per il personale della scuola pubblica si applicano pienamente le limitazioni come poste dagli art. 60 e ss. del D.P.R. n. 3/1957 e dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e svolgimento di altra attività. Riportiamo in questa Scheda alcuni pronunciamenti della magistratura contabile e della Cassazione che possono essere utili per comprendere gli orientamenti sussistenti in una materia che determina Nella scuola pubblica una pluralità di contenziosi. La questione che qui si affronta è quella riguardante la necessità di dover richiedere l'autorizzazione prima di dover svolgere una seconda attività. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 settembre 2021) Per il personale dellapubblica si applicano pienamente le limitazioni come poste dagli art. 60 e ss. del D.P.R. n. 3/1957 e dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e svolgimento di altra. Riportiamo in questaalcuni pronunciamenti della magistratura contabile e della Cassazione cheessere utili per comprendere gli orientamenti sussistenti in una materia che determinapubblica una pluralità di contenziosi. La questione che qui si affronta è quella riguardante la necessità di dover richiedere l'prima di doveruna seconda. L'articolo .

