Ultime Notizie dalla rete : Nel 2100 Nel 2100 Italia e Polonia al top per numero di anziani BRUXELLES - A fine secolo, l'Italia sarà il paese più vecchio d'Europa dopo la Polonia. Nel 2100 il nostro Paese avrà infatti un indice di dipendenza del 62,4%, cioè il rapporto tra la popolazione di almeno 65 anni e la popolazione attiva (tra i 15 e i 64 anni di età). Lo rivelano ...

Quanto crescerà ancora la popolazione mondiale? ...7 miliardi e che potrebbe arrivare a quasi 11 miliardi entro il 2100. (L'aggiornamento biennale successivo era previsto per quest'anno, ma è stato rimandato al 2022.) Nel 2014 un gruppo dell'...

Quanto crescerà ancora la popolazione mondiale? Le Nazioni Unite prevedono che alla fine del secolo vivranno sulla Terra circa 11 miliardi di persone, ma altri gruppi di ricerca demografica prevedono che la popolazione raggiungerà il picco prima e ...

