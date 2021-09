Napoli-Spartak Mosca, programma e telecronisti Sky e Dazn Europa League 2021/2022 (Di giovedì 30 settembre 2021) Il programma e i telecronisti su Sky Sport e Dazn di Napoli-Spartak Mosca, match valido per la seconda giornata dei gironi di Europa League 2021/2022. Dopo il pareggio positivo all’esordio contro il Leicester, gli azzurri, in forma smagliante in campionato, cercano la vittoria anche in coppa contro i russi che sono molto pericolosi. Fischio d’inizio alle ore 18.45 di giovedì 30 settembre, chi la spunterà? Napoli-Spartak Mosca sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Paolo Ciarravano e Lorenzo Minotti e su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Ile isu Sky Sport edi, match valido per la seconda giornata dei gironi di. Dopo il pareggio positivo all’esordio contro il Leicester, gli azzurri, in forma smagliante in campionato, cercano la vittoria anche in coppa contro i russi che sono molto pericolosi. Fischio d’inizio alle ore 18.45 di giovedì 30 settembre, chi la spunterà?sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Paolo Ciarravano e Lorenzo Minotti e sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. SportFace.

