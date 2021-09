Moto3, Gabriel Rodrigo salta il GP delle Americhe (Di giovedì 30 settembre 2021) Gabriel Rodrigo rinuncia al Gran Premio delle Americhe. L’argentino, protagonista del Mondiale Moto3, salta la prova texana in seguito ad una frattura alla testa dell’omero che non gli ha permesso di correre neanche la prima competizione in quel di Misano. Il #2 di Gresini dovrebbe rientrare per il Gran Premio d’Emilia Romagna e del Made in Italy, la seconda manifestazione che si terrà nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli che rimpiazza la tappa malese di Sepang. Ricordiamo che Rodrigo insegue il primo acuto in carriera nella Moto3, campionato che lascerà per correre nella Moto2 2022 con il Team SAG. In America vedremo in scena per Gresini solo lo spagnolo Jeremy Alcoba, pronto a ben figurare in una pista in cui non ha mai corso. Quest’ultimo ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021)rinuncia al Gran Premio. L’argentino, protagonista del Mondialela prova texana in seguito ad una frattura alla testa dell’omero che non gli ha permesso di correre neanche la prima competizione in quel di Misano. Il #2 di Gresini dovrebbe rientrare per il Gran Premio d’Emilia Romagna e del Made in Italy, la seconda manifestazione che si terrà nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli che rimpiazza la tappa malese di Sepang. Ricordiamo cheinsegue il primo acuto in carriera nella, campionato che lascerà per correre nella Moto2 2022 con il Team SAG. In America vedremo in scena per Gresini solo lo spagnolo Jeremy Alcoba, pronto a ben figurare in una pista in cui non ha mai corso. Quest’ultimo ha ...

Advertising

dianatamantini : MOTO3 - Il team Gresini al via con un solo pilota ad Austin. Gabriel Rodrigo continua il recupero dopo la frattura… - corsedimoto : MOTO3 - Il team #Gresini al via con un solo pilota ad Austin. Gabriel #Rodrigo continua il recupero dopo la frattur… - andreastoolbox : Moto3, Gabriel Rodrigo salta il GP delle Americhe | Sky Sport - sportli26181512 : Moto3, Gabriel Rodrigo salta il Gp delle Americhe: Il pilota argentino del team Gresini non ha recuperato dall’info… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Moto3, Gabriel Rodrigo salta il Gp delle Americhe #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #Moto3 -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 Gabriel Moto3, Gabriel Rodrigo salta il Gp delle Americhe La caduta di Aragón , in cui ha coinvolto anche Romano Fenati, si è rivelata più seria del previsto per Gabriel Rodrigo . Il pilota del team Gresini era regolarmente tornato in pista pochi giorni dopo quell'incidente, presentandosi alle prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini a ...

Moto3 GP San Marino: Fenati in pole, prima fila tutta italiana Domani, sicuramente, non troveremo in pista Gabriel Rodrigo , che si è fratturato l'omero sinistro, ... Ecco i risultati completi delle qualifiche: Moto3: Ivan Ortola e il team MTA pronti all'esordio ...

Moto3, Gabriel Rodrigo salta il GP delle Americhe Sky Sport Moto3, Gabriel Rodrigo salta il GP delle Americhe Gabriel Rodrigo rinuncia al Gran Premio delle Americhe. L'argentino, protagonista del Mondiale Moto3, salta la prova texana in seguito ad una frattura alla testa dell'omero che non gli ha permesso di ...

Moto3: Rodrigo salta Austin per una frattura alla testa dell'omero Dopo aver saltato anche la prima gara di Misano, il pilota argentino non è partito per il Texas con l'obiettivo di provare a recuperare in tempo per la seconda gara in Romagna. Il Gresini Racing non l ...

La caduta di Aragón , in cui ha coinvolto anche Romano Fenati, si è rivelata più seria del previsto perRodrigo . Il pilota del team Gresini era regolarmente tornato in pista pochi giorni dopo quell'incidente, presentandosi alle prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini a ...Domani, sicuramente, non troveremo in pistaRodrigo , che si è fratturato l'omero sinistro, ... Ecco i risultati completi delle qualifiche:: Ivan Ortola e il team MTA pronti all'esordio ...Gabriel Rodrigo rinuncia al Gran Premio delle Americhe. L'argentino, protagonista del Mondiale Moto3, salta la prova texana in seguito ad una frattura alla testa dell'omero che non gli ha permesso di ...Dopo aver saltato anche la prima gara di Misano, il pilota argentino non è partito per il Texas con l'obiettivo di provare a recuperare in tempo per la seconda gara in Romagna. Il Gresini Racing non l ...