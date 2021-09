Morti sul lavoro, provvedimento del Governo Draghi: “Pene più severe” (Di giovedì 30 settembre 2021) Negli ultimi due giorni 10 persone sono morte sul lavoro in Italia. Cinque martedì e altre cinque ieri, mercoledì 29 settembre: lo stesso giorno in cui il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha presentato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (DEF) del Governo. Incidenti sul lavoro, Pene più severe In apertura della sua conferenza stampa, Draghi ha voluto ricordare le vittime degli incidenti sul lavoro. E ha poi annunciato un provvedimento: ci saranno Pene più severe per i responsabili. il capo del Governo si è soffermato leggendo nome, cognome ed età delle vittime degli incidenti sul lavoro ed ha espresso “il più sentito cordoglio” suo e ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 settembre 2021) Negli ultimi due giorni 10 persone sono morte sulin Italia. Cinque martedì e altre cinque ieri, mercoledì 29 settembre: lo stesso giorno in cui il Presidente del Consiglio, Mario, ha presentato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (DEF) del. Incidenti sulpiùIn apertura della sua conferenza stampa,ha voluto ricordare le vittime degli incidenti sul. E ha poi annunciato un: ci sarannopiùper i responsabili. il capo delsi è soffermato leggendo nome, cognome ed età delle vittime degli incidenti suled ha espresso “il più sentito cordoglio” suo e ...

