Morisi, Salvini: “Il caso? E’ attacco a me, sono conigli” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Tutto questo è fatto per attaccare politicamente me, sono dei conigli, prendetevela con me”. Così Matteo Salvini, intervistato durante ‘Rinascita Italia: the young hope’, in corso a Roma, sul caso Morisi. “Quando la cosa si risolverà nel nulla chi si scuserà?”, si chiede Salvini, attaccando quei giornalisti e quelle televisioni che “sono state vergognose, e faccio nomi e cognomi”. “”Se pensano di intimorirmi hanno sbagliato, ma io mi chiedo chi ridarà dignità a Luca Morisi, come a Armando Siri, finito sui giornali per un mutuo e accusato di essere amico dei mafiosi ingiustamente” conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) “Tutto questo è fatto per attaccare politicamente me,dei, prendetevela con me”. Così Matteo, intervistato durante ‘Rinascita Italia: the young hope’, in corso a Roma, sul. “Quando la cosa si risolverà nel nulla chi si scuserà?”, si chiede, attaccando quei giornalisti e quelle televisioni che “state vergognose, e faccio nomi e cognomi”. “”Se pensano di intimorirmi hanno sbagliato, ma io mi chiedo chi ridarà dignità a Luca, come a Armando Siri, finito sui giornali per un mutuo e accusato di essere amico dei mafiosi ingiustamente” conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

mante : Visto che il tema è all’ordine del giorno questa è una cartolina ritirata da mia figlia dalla buca delle lettere in… - VittorioSgarbi : Del caso Morisi non deve suscitare scandalo la debolezza di una persona che riconosce di aver sbagliato (e alla qua… - fattoquotidiano : Morisi, Ilaria Cucchi a La7: “Salvini oggi si lamenta della gogna mediatica, ma io e la mia famiglia per anni siamo… - MultariGiovanni : Quindi secondo voi con questo tipo di trasmissione la Meloni potrebbe essere penalizzata elettoralmente? O Salvini… - venanzi64493825 : RT @MarcoNoel19: Almeno Morisi ha problemi di droga. Salvini che scusa ha per essere così ? #MimmoLucano -