Mimmo Lucano condannato, manifestazioni da Milano a Riace dopo la sentenza: la solidarietà all'ex sindaco (Di giovedì 30 settembre 2021) A poche ore dalla condanna di Mimmo Lucano a 13 anni e 2 mesi di carcere, nelle piazze italiane si stanno organizzando manifestazioni di solidarietà per l'ex sindaco di Riace. Sabato 1 ottobre, proprio nel comune di Lucano si prepara la mobilitazione contro una sentenza che viene vista come politica, accusa rimbalzata anche nella serata di venerdì in manifestazioni spontanee in varie città. Tra queste Milano, dove si è svolto un sit-in a sostegno di Mimmo Lucano davanti al Palazzo di Giustizia. Mimmo Lucano, dopo la condanna manifestazioni di solidarietà Una mobilitazione spontanea in varie ...

SeaWatchItaly : #MimmoLucano è stato condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi. L’ex sindaco di Riace ha restituito vita e futur… - matteograndi : Luca Traini per un attentato di strage ai danni di 6 migranti, 12 anni di galera. Mimmo Lucano per averli accolti,… - giusmo1 : Una volta Mimmo #Lucano mi ha mostrato il suo conto in banca: 9 euro. - Danila0909 : RT @sarabanda_: Mi stavo prendendo una pausa.. poi vedo: 13 ANNI A MIMMO LUCANO! Non parlo mai delle sentenze, però grido IO STO CON MIMMO!… - MimmoFiorani : @Giorgiolaporta Qual è il problema? Da oggi anche Mimmo Lucano ha delle 'fragilità esistenziali irrisolte' -