Mimmo Lucano condannato a 13 anni e due mesi di carcere. L'ex sindaco di Riace era accusato di aver favorito l'immigrazione clandestina. L'inchiesta riguardava presunte irregolarità nella gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Tribunale di Locri ha condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione L'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, al termine del processo "Xenia". Lucano, noto per le politiche di accoglienza dei migranti, era stato arrestato il 2 settembre 2018 (leggi l'articolo) nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza in merito a presunte irregolarità nella gestione del sistema d'accoglienza dei migranti. Il pm aveva chiesto 7 anni e 11 mesi di carcere. I reati contestati dalla Procura erano di associazione per delinquere, abuso d'ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d'asta, falsità ideologica e favoreggiamento ...

