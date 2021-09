Milan, Florenzi si opererà al menisco: intervento in programma domani (Di giovedì 30 settembre 2021) Alessandro Florenzi è costretto a sottoporsi ad un’operazione al menisco: la decisione sul terzino del Milan Alessandro Florenzi dovrà sottoporsi ad un’operazione al menisco. L’esterno rossonero, in campo nel finale di Milan-Atletico Madrid, ha accusato alcuni problemi al ginocchio e come riporta Sky Sport lo staff tecnico rossonero ha optato per l’intervento al menisco. domani prevista l’operazione di Florenzi. Dall’infermeria anche buone notizie: recuperano Krunic e Bakayoko. Ibrahimovic migliora ma non dovrebbe essere disponibile per la gara contro l’Atalanta in campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Alessandroè costretto a sottoporsi ad un’operazione al: la decisione sul terzino delAlessandrodovrà sottoporsi ad un’operazione al. L’esterno rossonero, in campo nel finale di-Atletico Madrid, ha accusato alcuni problemi al ginocchio e come riporta Sky Sport lo staff tecnico rossonero ha optato per l’alprevista l’operazione di. Dall’infermeria anche buone notizie: recuperano Krunic e Bakayoko. Ibrahimovic migliora ma non dovrebbe essere disponibile per la gara contro l’Atalanta in campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

