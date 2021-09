Meteo, le previsioni di venerdì 1 ottobre (Di giovedì 30 settembre 2021) Il mese di ottobre inizia con un venerdì 1 caratterizzato da pressione in aumento. Bel tempo al Nord, con qualche pioggia su Torinese, Cuneese e val d'Ossola. Sole anche al Centro con nubi sulla Sardegna, al Sud temporali sulla Sicilia. Temperature in calo al Nordovest, stazionarie al Centro e al Sud (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 settembre 2021) Il mese diinizia con un1 caratterizzato da pressione in aumento. Bel tempo al Nord, con qualche pioggia su Torinese, Cuneese e val d'Ossola. Sole anche al Centro con nubi sulla Sardegna, al Sud temporali sulla Sicilia. Temperature in calo al Nordovest, stazionarie al Centro e al Sud (LE).

Advertising

3BMeteo : Previsioni #meteo su @radiokisskiss Ancora locali acquazzoni con possibili grandinate Dettagli al #PippoPeloshow… - PerugiaToday : Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per l'1 e il 2 ottobre - infoitinterno : Meteo, arriva la pioggia: le previsioni del weekend Ragusa - infoitinterno : Previsioni meteo 1 ottobre: temporali in Sicilia, nel weekend arriva una nuova perturbazione - SkyTG24 : Meteo, le previsioni di venerdì 1 ottobre -