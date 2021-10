Litvinenko | David Tennant sarà l’ex Kgb avvelenato in una serie per ITV

(Di giovedì 30 settembre 2021)protagonista di Doctor Who e volto di Broadchurch, interpreterà Alexanderin una nuovatv drammatica prodotta da ITV e Nordic Entertainment Group. L’attore scozzese reciterà nel ruolo delagente dei servizi di sicurezza federale russi e ufficiale del KGBa morte nel 2006 con del tè verde “corretto” con il polonio 210, un potente isotopo radioattivo. Un vicenda da spy story che ha recentemente portato la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo (Cedu) a individuare la Russia di Putin come responsabile di quell’assassinio., che nel 2020 ha interpretato il serial killer Dennis Nilsen nellatv Des,...

David Tennant, l’ex protagonista di Doctor Who e volto di Broadchurch, interpreterà Alexander Litvinenko in una nuova serie tv drammatica prodotta da ITV e Nordic Entertainment Group. L’attore scozzes ...David Tennant sarà Litvinenko in una miniserie per ITV. Lily Rose Depp nel cast di The Idol di HBO, Ginger Gonzaga in True Lies.