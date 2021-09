Libia | Onu estende mandato missione Unsmil sino 31 gennaio

Advertising

luigidimaio : All’Assemblea Generale dell’Onu l’Italia sta svolgendo un ruolo di primo piano su dossier importanti come Afghanist… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Il Consiglio di Sicurezza dell'#Onu ha approvato all'unanimità una risoluzione con cui estende il mandato della missione #Un… - rtl1025 : ?? Il Consiglio di Sicurezza dell'#Onu ha approvato all'unanimità una risoluzione con cui estende il mandato della m… - StefanoVaccara : RT @LaVocediNewYork: #Libia, torna a spaccarsi. In pericolo le elezioni del 24 dicembre. I déjà-vu fanno tenere il fiato, mentre si aspetta… - LaVocediNewYork : #Libia, torna a spaccarsi. In pericolo le elezioni del 24 dicembre. I déjà-vu fanno tenere il fiato, mentre si aspe… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Onu

ANSA Nuova Europa

Il Consiglio di Sicurezza dell'ha approvato all'unanimita' una risoluzione con cui estende il mandato della missione Unsmil insino al 31 gennaio 2022. Il mandato di Unsmil scadeva oggi, e l'accordo su una bozza per un ...... sfiduciato dal Parlamento ma facente funzione per conto del Foro promosso dall'(come al Lafi) ... Il punto è questo: insono presenti forze militari straniere sotto forma ufficiale (poche ...Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato all'unanimita' una risoluzione con cui estende il mandato della missione Unsmil in Libia sino al 31 gennaio 2022. (ANSA) ...Hanno fatto un deserto e l’hanno chiamato “pace”. In Siria, in Iraq, e cambiando latitudine, in Cecenia e per venire a giorni più ravvicinati, in Libia, in Afghanistan, nel ...