“L’ho fatto di nuovo!”: Miriam Leone cambia drasticamente il suo look, addio chioma rossa (Di giovedì 30 settembre 2021) Miriam Leone ha cambiato di nuovo drasticamente il suo look: ha stupito tutti i suoi fan con un nuovo colore di capelli. addio chioma rossa: il ‘colpo di testa’ piace a tutti! Dopo aver celebrato il matrimonio con il suo Paolo Carullo, Miriam Leone ha stupito di nuovo i fan con un drastico cambio look! L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 30 settembre 2021)hato di nuovoil suo: ha stupito tutti i suoi fan con un nuovo colore di capelli.: il ‘colpo di testa’ piace a tutti! Dopo aver celebrato il matrimonio con il suo Paolo Carullo,ha stupito di nuovo i fan con un drastico cambio! L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

