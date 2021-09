Lavoro | Inail | in 8 mesi infortuni +8 | 5% | 772 morti - 6 | 2%

Advertising

Tg1Rai : 5 morti sul lavoro in un solo giorno: 2 operai nel milanese; altri 2 caduti da un'impalcatura a Padova e Torino; un… - robreg1 : RT @rosadineve: Si, sono aumentati gli incidenti sul lavoro ma ricordiamo che fu @GiuseppeConteIT, nel 2019 a tagliare all' INAIL i fondi… - BuonomoPino : 30/9 Nel 2019 con Conte al comando, l'INAIL si vide dimezzare i fondi. L'INAIL è l'istituto preposto agli infortuni… - laramps : RT @Agenzia_Ansa: Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail tra gennaio e agosto 2021 sono state 349.449 (+8,5% rispetto all… - sobchak69 : Da Gennaio ad Agosto 772 vittime sul lavoro. Leggiamo bene questo numero. #inail #mortisullavoro #sicurezza -

Le denunce di infortunio sulpresentate all'tra gennaio e agosto sono state 349.449 (+8,5% rispetto allo stesso periodo del 2020), 772 delle quali con esito mortale ( - 6,2%). In aumento le patologie di origine ...Le denunce di infortunio sulpresentate all'tra gennaio e agosto sono state 349.449 (+8,5% rispetto allo stesso periodo del 2020), 772 delle quali con esito mortale ( - 6,2%). In aumento le patologie di origine ...Il confronto tra il 2020 e il 2021, richiede però cautela, in quanto i dati delle denunce mortali degli open data mensili, più di quelli delle denunce in complesso, sono provvisori e influenzati forte ...Tornano ad aumentare le denunce di malattia professionale protocollate dall'Inail, dopo un 2020 condizionato fortemente dalla pandemia con denunce in costante decremento nel confronto con ...