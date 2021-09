Laura Monti e il suo percorso nella musica (Di giovedì 30 settembre 2021) MILANO – Laura Monti ci racconta il suo percorso nella musica: “Ho iniziato lo studio musicale giovanissima dimostrando subito molta musicalità sotto la guida di mio padre che era un capo orchestra ed insegnante di musica (era uno scopritore di talenti e collaborava con il festival di Castrocaro. Fu lo scopritore di Luciana Turina che vinse nel 1965); successivamente mi hanno iscritto al conservatorio a Violoncello. Ho frequentato i corsi fino al compimento del corso inferiore (Teoria e Solfeggio, pianoforte complementare e V° di violoncello) e una parte del compimento medio (armonia, sezioni orchestrale, musica d’insieme e quartetto)”. Ma non finisce qui: “Nel periodo del conservatorio ho avuto esperienze musicali ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 30 settembre 2021) MILANO –ci racconta il suo: “Ho iniziato lo studiole giovanissima dimostrando subito moltalità sotto la guida di mio padre che era un capo orchestra ed insegnante di(era uno scopritore di talenti e collaborava con il festival di Castrocaro. Fu lo scopritore di Luciana Turina che vinse nel 1965); successivamente mi hanno iscritto al conservatorio a Violoncello. Ho frequentato i corsi fino al compimento del corso inferiore (Teoria e Solfeggio, pianoforte complementare e V° di violoncello) e una parte del compimento medio (armonia, sezioni orchestrale,d’insieme e quartetto)”. Ma non finisce qui: “Nel periodo del conservatorio ho avuto esperienzeli ...

Laura_in_cucina : Test #Medicina, chi è Lorenzo Monti, il primo classificato: «La pandemia mi ha fatto capire il valore dei medici» - pisu_laura : RT @AlessandraOdri: La #Merkel è uscita di scena. Ha sicuramente lavorato proficuamente per la Germania, ma nei confronti dell'Italia è sta… - Valeriapeste1 : RT @diconodioggi: “Ma ecco che sale l’autunno, come una marea. Dalla stazione, scendendo a Kamakura, i monti sono presi nel sacco e soffoc… - Annabel27034387 : RT @diconodioggi: “Ma ecco che sale l’autunno, come una marea. Dalla stazione, scendendo a Kamakura, i monti sono presi nel sacco e soffoc… - ghegola : RT @diconodioggi: “Ma ecco che sale l’autunno, come una marea. Dalla stazione, scendendo a Kamakura, i monti sono presi nel sacco e soffoc… -