La carenza di semiconduttori non migliora: soffrono i produttori di smartphone (Di giovedì 30 settembre 2021) La carenza dei semiconduttori ha fatto calare di molto le vendite degli smartphone durante la seconda metà del 2021 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 30 settembre 2021) Ladeiha fatto calare di molto le vendite deglidurante la seconda metà del 2021 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : La carenza di semiconduttori non migliora: soffrono i produttori di smartphone - ANSA_Motori : Prima flessione in un anno per la produzione globale di Toyota, a causa delle ripercussioni provocate dalla pandemi… - ECARSNOW : Chiusura ???? Stabilimento tedesco di Opel per il resto dell'anno 'L'industria automobilistica globale si trova in u… - PaoloBricco : RT @OGiannino: Dopo revisione al ribasso di 14,5mln veicoli in meno prodotti da industria mondiale in 2021 e 2022 per carenza semiconduttor… - dr_gogeta86 : RT @OGiannino: Dopo revisione al ribasso di 14,5mln veicoli in meno prodotti da industria mondiale in 2021 e 2022 per carenza semiconduttor… -