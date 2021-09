Juve Stabia, Novellino spiega la scelta ‘d’esperienza’ e parla del cambio modulo (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Walter Novellino è soddisfatto della vittoria sul Latina e al termine del match giocato al Francioni ha spiegato quelle che sono le sensazioni sul lavoro svolto finora dalla sua squadra, ancora imbattuta nel girone C di serie C. L’allenatore gialloblu ha parlato del cambio modulo e dell’impiego di giocatori più esperti rispetto alle uscite precedenti. Progetto – Non è cambiato niente nel nostro progetto, ho preso un impegno con la società sull’utilizzo di giovani e oggi mi è stato consentito di mettere in campo una formazione più esperta. I giovani restano comunque importanti come dimostrano i cambi che ho operato a gara in corso. Voglio portare la squadra a una salvezza importante. Passaggio al 3-5-2 – “Siamo stati più solidi, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di(Na) – Walterè soddisfatto della vittoria sul Latina e al termine del match giocato al Francioni hato quelle che sono le sensazioni sul lavoro svolto finora dalla sua squadra, ancora imbattuta nel girone C di serie C. L’allenatore gialloblu hato dele dell’impiego di giocatori più esperti rispetto alle uscite precedenti. Progetto – Non è cambiato niente nel nostro progetto, ho preso un impegno con la società sull’utilizzo di giovani e oggi mi è stato consentito di mettere in campo una formazione più esperta. I giovani restano comunque importanti come dimostrano i cambi che ho operato a gara in corso. Voglio portare la squadra a una salvezza importante. Passaggio al 3-5-2 – “Siamo stati più solidi, ...

Advertising

anteprima24 : ** Juve Stabia, #Novellino spiega la scelta 'd'esperienza' e parla del cambio modulo ** - anteprima24 : ** Juve Stabia corsara a #Latina: decisivo un colpo di testa di #Evacuo ** - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Lunedì c'è Juve Stabia-Palermo. Il programma e la classifica aggiornata in serie C' - Ilovep… - LuigiCalligari : Ahimè, un brutto Latina perde in casa contro la Juve Stabia. Decide un gol di Evacuo #Latina #LatinaCalcio #SerieC… - Lunanotizie : ?? Il Latina Calcio sconfitta in casa dalla Juve Stabia ?? Leggi qui -