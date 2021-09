Inter: perdite per oltre 200 milioni, oggi la conferma del Cda (Di giovedì 30 settembre 2021) L’eliminazione dalla Champions League costerebbe all’Inter ulteriori perdite milionarie La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla dell’Inter. Stando a quanto riportato dalla rosea, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 30 settembre 2021) L’eliminazione dalla Champions League costerebbe all’ulteriorimilionarie La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla dell’. Stando a quanto riportato dalla rosea, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SteManzo33 : @MarcoBellinazzo @juventusfc @Inter @acmilan Si ma parliamo dei debiti anche e parliamo anche del trend delle perdi… - marco50419079 : @MarcoBellinazzo @juventusfc @Inter @acmilan Giovanotto, ma i risultati degli ultimi bilanci sono chiari, il Milan… - alex_urbinati : @MarcoBellinazzo @juventusfc @Inter @acmilan Dott Bellinazzo può darci però il dettaglio di come queste perdite son… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: #Inter, oggi il CdA confermerà perdite per oltre 200 milioni, ma la situazione è in miglioramento. Importantissimo passa… - FcInterNewsit : #Inter, oggi il CdA confermerà perdite per oltre 200 milioni, ma la situazione è in miglioramento. Importantissimo… -