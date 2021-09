Il padre di Britney Spears è stato rimosso dal ruolo di tutore legale: cosa succede ora (Di giovedì 30 settembre 2021) La sentenza è ufficiale: Jamie Spears, il padre di Britney Spears, è stato estromesso dal suo incarico. Il giudice della Corte Suprema ha stabilito che non potrà più essere lui il tutore legale della figlia. Una decisione che mette (quasi definitivamente) la parola fine ad una battaglia legale andata avanti dal 2008 fino ad oggi. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 30 settembre 2021) La sentenza è ufficiale: Jamie, ildi, èestromesso dal suo incarico. Il giudice della Corte Suprema ha stabilito che non potrà più essere lui ildella figlia. Una decisione che mette (quasi definitivamente) la parola fine ad una battagliaandata avanti dal 2008 fino ad oggi. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

repubblica : Vittoria legale per Britney Spears: il padre della popstar sospeso dal ruolo di tutore - mtvitalia : Dopo 13 anni, la custodia legale e amministrativa di Britney Spears non è più nelle mani del padre Jamie Spears ??… - lucantoniolucas : RT @BSNewsItalia: Britney Spears non si è mai autodistrutta, nè prima nè dopo la tutela. Semmai è stata distrutta in questi 13 anni da gen… - Matolas : RT @BSNewsItalia: Britney Spears non si è mai autodistrutta, nè prima nè dopo la tutela. Semmai è stata distrutta in questi 13 anni da gen… - qn_giorno : #BritneySpears è libera, finisce dopo 13 anni la custodia del padre #JamieSpears -