Grey's Anatomy, Ellen Pompeo ricorda la lite con Denzel Washington: "Non sapeva niente di TV" (Di giovedì 30 settembre 2021) Ellen Pompeo ha ricordato la lite furiosa sul set di Grey's Anatom con Denzel Washington, chiamato a dirigere un episodio dello show. La star di Grey's Anatomy, Ellen Pompeo, ha rievocato il litigio con Denzel Washington sul set della medical serie. L'attore premio Oscar fa parte della lunga lista di celebrità che hanno partecipato allo show in veste di guest star o registi. Tra le star in questione c'era appunto Washington, chiamato a dirigere un episodio della dodicesima stagione intitolato The Sound of Silence. Nel primo episodio del suo nuovo podcast, Tell Her, Ellen Pompeo ha ricordato che la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 settembre 2021)hato lafuriosa sul set di's Anatom con, chiamato a dirigere un episodio dello show. La star di's, ha rievocato il litigio consul set della medical serie. L'attore premio Oscar fa parte della lunga lista di celebrità che hanno partecipato allo show in veste di guest star o registi. Tra le star in questione c'era appunto, chiamato a dirigere un episodio della dodicesima stagione intitolato The Sound of Silence. Nel primo episodio del suo nuovo podcast, Tell Her,hato che la ...

