Fifa 22 Ones to Watch: scopri giocatori “Da tenere d’occhio” (Di giovedì 30 settembre 2021) Fifa 22 Ultimate Team è ormai ai nastri di partenza! Il primo evento, già annunciato da EA Sports, sarà come di consueto quello dedicato alle card “Ones to Watch” riservate ai calciatori protagonisti di alcuni dei colpi di mercato più interessanti che si sono dunque trasferiti ad un nuovo club nel corso dei mesi e delle settimana L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di giovedì 30 settembre 2021)22 Ultimate Team è ormai ai nastri di partenza! Il primo evento, già annunciato da EA Sports, sarà come di consueto quello dedicato alle card “to” riservate ai calciatori protagonisti di alcuni dei colpi di mercato più interessanti che si sono dunque trasferiti ad un nuovo club nel corso dei mesi e delle settimana L'articolo proviene da FUT Universe.

Advertising

EA_FIFA_Italia : Un mercato così ??? per la @premierleague significa solo una cosa! ?? #OnesToWatch in #FIFA22. Pre-ordinate ora la U… - FutXFan : Quest'oggi andiamo a vedere la nostra prediction per il secondo Team dei Ones To Watch, il primo evento della stagi… - MattiaBattelli : Quest'oggi andiamo a vedere la nostra prediction per il secondo Team dei Ones To Watch, il primo evento della stagi… -