FALSO ATTO DI CITAZIONE DELLA POLIZIA POSTALE (Di giovedì 30 settembre 2021) È in ATTO una campagna di phishing attraverso false email apparentemente provenienti dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza. La mail invita ad aprire un allegato, contenente un FALSO "ATTO di CITAZIONE" DELLA POLIZIA POSTALE, nel quale, con l'inganno, l'ignaro utente viene convinto di essere sottoposto ad indagini giudiziarie e indotto a contattare i truffatori, per produrre fantomatiche "giustificazioni". Se dovessero riceversi simili comunicazioni occorre segnalare l'accaduto alla POLIZIA POSTALE e prestare la massima ATTENZIONE: trattasi di un raggiro finalizzato, verosimilmente, a carpire dati personali, richiedere pagamenti non dovuti o ancora, infettare i dispositivi DELLA vittima con pericolosi ...

