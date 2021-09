Fallisce Semeraro | da domani in strada Settimo grande svendita al 50%

Advertising

La 'Torino 2 srl', la società che gestisce i due punti di vendita dia Torino, in corso Grosseto 336 e in strada Settimo 380, è fallita prima dell'estate. Per il 26 ottobre è attesa l'udienza in tribunale per l'esame dei creditori. Oggi verrà riaperto lo ...... forse nel tentativo di arginare l'arrivo di una crisi, aggravata poi in maniera definitiva anche dalla pandemia: la società che gestiva i due punti di vendita dia Torino, sia quello in ...Torino: fallisce anche l’ex colosso dell’arredamento Semeraro, dopo un ridimensionamento che andava avanti ormai da alcuni anni. Anche in questo caso la pandemia ha probabilmente il colpo finale alla ...Per anni è stato un colosso, tra i competitor dell'Ikea, un nome conosciuto dai torinesi per l'arredamento della casa. Negli ultimi tempi il mobilificio si era già ridimensionato, sia negli spazi che ...