Elezioni a Bedulita | stessa sfida di 5 anni fa | Facchinetti contro Turi

(Di giovedì 30 settembre 2021)a due di 5fa per la poltrona di sindaco del paese della Valle Imagna. Il confronto è lo stesso del 2016 tra l’attuale sindaco Roberto(vincitore con l’81% dei voti con la lista Per un comune democratico, nata nel 1978) e Leonardo(con la civica Scelta vincente)., 53, geometra, presidente della Comunità Montana Valle Imagna, sindaco già nel periodo 2001-2011 (e in amministrazione comunale dal 1987 con incarichi di consigliere e assessore), se rieletto, vorrebbe continuare l’attuazione delle opere di viabilità. Tra gli obiettivi della lista Per un comune democratico anche la realizzazione di un nuovo polo scolastico in prossimità della cittadella dello sport a Sant’Omobono. LEGGI QUI LA SUA ...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Bedulita

IL GIORNO

2021: quando, dove e come si vota I Comuni al voto nelle province MILANO E PROVINCIA - In ... Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Alzano Lombardo, Ardesio,, Bottanuco, ...- La lotta è tra Roberto Facchinetti (Per un Comune democratico) e Leonardo Tuti (Scelta vincente). BOTTANUCO - Anche qui un unico candidato: Rossano Vania Pirola (Comune aperto). ...Per la “Beverly Hills della Valle Imagna”, lo sfidante del sindaco uscente Facchinetti progetta anche una maggiore comunicazione social ...Verso la sfida elettorale del 3 e 4 ottobre, quando in 38 comuni bergamaschi, per un totale di 155mila persone, verranno scelti i nuovi sindaci ...